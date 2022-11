Qatar 2022: come vedere tutte le partite in streaming e TV

I Mondiali di Calcio più discussi di tutti i tempi stanno per iniziare. Il calcio di inizio di Qatar 2022 è in programma per domenica 20 novembre alle ore 17:00. Non siamo abituati a pensare i mondiali in pieno inverno. Solitamente li abbiamo sempre visti in tarda primavera o estate. Ma come ti dicevamo, questo appuntamento è davvero particolare.

Non è la prima volta, invece, che l’Italia non si qualifica per questo campionato speciale. Infatti, quest’anno non ci sarà tra le squadre che si sfideranno per ricevere il titolo di campioni del mondo. Nondimeno non vogliamo perderci nemmeno una partita di quelle in programma.

Per farlo è importante avere un televisore o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Infatti, Qatar 2022, ironia della sorte, sarà trasmesso solo dalla Rai che ha acquistato i diritti in esclusiva. Se ancora non ti sei adeguato al DVB-T2 poi sempre andare su Amazon e acquistare uno dei decoder migliori in offerta.

In questo momento c’è l’ottimo Nokia DVB-T2 a soli 26,99 euro, invece di 40,26 euro. Si tratta di un dispositivo di ultimissima generazione veramente ben costruito. Il suo sintonizzatore TV è molto potente, la guida ai programmi è visibile direttamente a schermo e con Nokia Terrestrial Receiver 6000 puoi registrare e utilizzare la funzione Time Shift.

Qatar 2022: calendario completo per vedere le partite in streaming o TV

I Mondiali di Calcio Qatar 2022 sono pronti per debuttare domenica 20 novembre alle ore 17:00. Come anticipato verranno trasmessi sui canali TV Rai o in streaming anche su Rai Play, l’applicazione ufficiale dell’emittente nazionale. Vediamo quindi il calendario completo delle partite:

20 novembre

17:00 GIRONE A – Qatar-Ecuador (Rai 1)

21 novembre

14:00 GIRONE B – Inghilterra-Iran (Rai 2)

17:00 GIRONE A – Senegal-Olanda (Rai 2)

20:00 GIRONE B – Stati Uniti-Galles (Rai 1)

11:00 GIRONE C – Argentina-Arabia Saudita (Rai 2)

14:00 GIRONE D – Danimarca-Tunisia (Rai 2)

17:00 GIRONE C – Messico-Polonia (Rai 2)

20:00 GIRONE D – Francia-Australia (Rai 1)

11:00 GIRONE F – Marocco-Croazia (Rai 2)

14:00 GIRONE E – Germania-Giappone (Rai 2)

17:00 GIRONE E – Spagna-Costa Rica (Rai 2)

20:00 GIRONE F – Belgio-Canada (Rai 1)

11:00 GIRONE G – Svizzera-Camerun (Rai 2)

14:00 GIRONE H – Uruguay-Corea del Sud 14 (Rai 2)

17:00 GIRONE H – Portogallo-Ghana (Rai 2)

20:00 GIRONE G – Brasile-Serbia (Rai 1)

11:00 GIRONE B – Galles-Iran (Rai 2)

14:00 GIRONE A – Qatar-Senegal (Rai 2)

17:00 GIRONE A – Olanda-Ecuador (Rai 2)

14:00 GIRONE B – Inghilterra-Stati Uniti (Rai 1)

11:00 GIRONE D – Tunisia-Australia (Rai 2)

14:00 GIRONE C – Polonia-Arabia Saudita (Rai 2)

17:00 GIRONE D – Francia-Danimarca (Rai 1)

20:00 GIRONE C – Argentina-Messico (Rai 1)

11:00 GIRONE E – Giappone-Costa Rica (Rai 2)

14:00 GIRONE F – Belgio-Marocco (Rai 1)

17:00 GIRONE F – Croazia-Canada (Rai 1)

20:00 GIRONE E – Spagna-Germania (Rai 1)

11:00 GIRONE G – Camerun-Serbia (Rai 2)

14:00 GIRONE H – Corea del Sud-Ghana (Rai 2)

17:00 GIRONE G – Brasile-Svizzera (Rai 1)

20:00 GIRONE H – Portogallo-Uruguay (Rai 1)

16:00 GIRONE A – Olanda-Qatar (Rai 1)

16:00 GIRONE A – Ecuador-Senegal (Rai Sport)

20:00 GIRONE B – Galles-Inghilterra (Rai 1)

20:00 GIRONE B – Iran-Stati Uniti (Rai Sport)

16:00 GIRONE D – Tunisia-Francia (Rai 1)

16:00 GIRONE D – Australia-Danimarca (Rai Sport)

20:00 GIRONE C – Polonia-Argentina (Rai 1)

20:00 GIRONE C – Arabia Saudita-Messico (Rai Sport)

16:00 GIRONE F – Croazia-Belgio (Rai 1)

16:00 GIRONE F – Canada-Marocco (Rai Sport)

20:00 GIRONE E – Giappone-Spagna (Rai 1)

20:00 GIRONE E – Costa Rica-Germania (Rai Sport)

16:00 GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo (Rai 1)

16:00 GIRONE H – Ghana-Uruguay (Rai Sport)

20:00 GIRONE G – Camerun-Brasile (Rai 1)

20:00 GIRONE G – Serbia-Svizzera (Rai Sport)

Ti ricordiamo che alcuni incontri dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 verranno anche trasmessi su Rai 4K. Per capire come ricevere questo canale e vedere ad altissima definizione le sue programmazioni ti consigliamo di leggere la nostra guida alla scelta del decoder giusto per Rai 4K.

