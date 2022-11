Rai 4K: guida alla scelta del decoder giusto

Quante novità in questi giorni nella televisione italiana. Da qualche settimana non si fa altro che parlare del nuovo canale Rai 4K. Tutti i suoi contenuti vengono trasmessi, per l’appunto, in 4K ovvero in altissima qualità. Ciò vuol dire che per poter ricevere questo canale è necessario, prima di tutto, un televisore compatibile.

Su Amazon, ad esempio, in questo preciso istante è in offerta la Samsung TV Crystal UHD 4K 55″ a soli 350,33 euro, invece di 599 euro. Si tratta di un prezzo eccezionale visto che questo apparecchio offre uno schermo da 55 pollici in risoluzione 4K.

In pratica è come portare il cinema direttamente a casa tua. Così potrai goderti tutti i contenuti disponibili in altissima definizione. Non perderti il Mondiali di Calcio Qatar 2022 che verranno trasmessi proprio su Rai 4K. Ti sembrerà di essere allo stadio con questa Samsung TV Crystal!

Rai 4K: ecco il decoder giusto

Rai 4K è disponibile sia per digitale terrestre che per tivùsat. Nel primo caso ti servirà una televisione smart, come quello proposto poco fa. Infatti, questo è un canale ibrido che per trasmettere in altissima qualità ha bisogno anche di una connessione internet.

Nel secondo caso, invece, avrai bisogno di un decoder satellitare compatibile con il 4K. Sempre su Amazon trovi il Ricevitore 4K UHD HD tivùsat DIGIQuest a soli 170,90 euro. Con Smart Card inclusa, ti basterà attivarla prima di collegare il dispositivo al televisore con un cavo HDMI.

Una volta eseguite queste operazioni, accendendolo dovrai selezionare la sorgente DVB-S2 attivando il sistema di Numerazione LCN Nazionale. Da qui devi avviare la ricerca dei canali e il gioco è fatto. Sarai pronto per gustarti tutti i canali, compreso quello ad altissima definizione di “Mamma Rai”.

In alternativa, puoi sempre optare per la DIGIQuest CAM tivùsat 4K UHD a soli 94,99 euro, invece di 99 euro. Si tratta di un’ottima soluzione anche salva spazio per ricevere tutti i canali tramite apparato satellitare. Comunque, se hai ancora problemi a vedere Rai 4K dai un’occhiata alle nostre soluzioni.

