Pulizie semplici e veloci con questo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Basta fatica e stress per pulire i pavimenti di casa, oggi con una spesa non eccessiva puoi risolvere acquistando un utilissimo gadget. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 134,10 euro, invece che 149 euro.

Non farti ingannare dal fatto che c’è solo uno sconto del 10% perché in realtà si tratta del prezzo più basso di sempre. Tra l’altro è un’offerta a tempo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile averlo a questa cifra. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti per pulizia super

Con questo robot aspirapolvere e lavapavimenti non devi praticamente più fare nulla, ti basta azionarlo e al resto ci pensa lui. Ti permetterà di avere pavimenti splendenti senza alzare un dito. Ha un’aspirazione potentissima da 4000 Pa ed è quindi in grado di aspirare qualsiasi cosa lungo il suo percorso senza ripassare più volte. Inoltre con il serbatoio dell’acqua e il panno in microfibra lava il pavimento mentre lo aspira.

È in grado di mappare le stanze per una pulizia profonda e che potrai controllare con il tuo smartphone grazie all’app dedicata. Offre 4 modalità di pulizia che potrai scegliere in base alle tue esigenze. Ha un rilevamento anti collisione con sensori avanzati che gli impediscono di urtare gli oggetti e di cadere dalle scale. Ha un’altezza di soli 7,3 cm e quindi arriva dappertutto, raggiungendo anche le zone più difficili. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Home e Siri.

Questa è davvero un’offerta spettacolare e siccome scadrà da un momento all’altro devi essere veloce. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 134,10 euro, invece che 149 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.