Pulizia completa con il robot Dreame L10s Pro Gen 2 (aspira e lava)

Ultimamente senti che ti mancano le forze e non riesci più a pulire i pavimenti come una volta? Allora è arrivato il momento di acquistare un robot che aspira e lava al posto tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Dreame L10s Pro Gen 2 a soli 359 euro, invece che 449 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura e non è un sogno, siamo di fronte allo sconto del 20% che ti permette di risparmiare ben 90 euro sul totale. E tieni presente anche che questo è il prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 71,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dreame L10s Pro Gen 2: pulizia professionale

Di robot aspirapolvere ce ne sono tantissimi in circolazione ma Dreame L10s Pro Gen 2 regala una pulizia completa e professionale senza alcuno sforzo. Possiede infatti una potentissima aspirazione da 7000 Pa che raccoglie di tutto, dalla semplice polvere ai detriti. E con i due moci rotanti ad alta velocità, uniti al serbatoio da 300 ml che eroga acqua costantemente, riesce a lavare i pavimenti con una sola passata.

Gode di un rilevamento degli ostacoli intelligente per evitare qualsiasi cosa lungo la sua strada. Inoltre è in grado di creare una mappatura veloce per stabilire il percorso di pulizia più efficace nelle due stanze. Riesce a rilevare i tappeti e le moquette e aumenta la potenza di conseguenza quando sale sopra uno di questi. Lo puoi controllare sia con l’app dedicata che con la voce.

Di basta alla fatica per le pulizie del pavimento. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Dreame L10s Pro Gen 2 a soli 359 euro, invece che 449 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.