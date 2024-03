Pulisci affondo la tua tappezzeria con l'Aspirapolvere per Materassi di Cecotec!

Vorresti eliminare al 100% gli acari presenti sul tuo materasso? Allora non potrai farti scappare l’offerta sull’aspirapolvere pensato proprio per la tappezzeria. Il suo nome è Cecotec Conga Rockstar 3000 Mattress. La vera sorpresa è che, grazie allo sconto del 10%, potrai farlo tuo per soli 44,90€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere per materassi

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la sua potenza di aspirazione eccezionale. Con una potenza di 300 W e una pressione di aspirazione di 10 kPa, è infatti in grado di catturare anche lo sporco più ostinato, garantendo che la tua tappezzeria sia pulitissima.

La tecnologia UV-C integrata rappresenta un altro punto fondamentale. Questa luce UV-C elimina il 99,9% degli allergeni, dei batteri e dei virus dal tuo materasso, offrendoti una pulizia profonda e completa. Grazie a un sistema di sicurezza, la luce UV si disattiva automaticamente quando l’aspirapolvere viene sollevato dalla superficie. La presenza di una spazzola motorizzata e tecnologia ad aria calda rende, poi, la rimozione degli acari della polvere ancora più efficace. La combinazione di questi due elementi assicura una pulizia profonda e una disinfezione efficace del materasso.

Inoltre, il cavo XXL da 5 metri consente di muoversi liberamente durante la pulizia, senza dover interrompere il lavoro per cambiare presa. Questo garantisce una pulizia senza limiti e senza inconvenienti.

Il sistema ciclonico senza sacchetto Cyclonic System assicura una costante potenza di aspirazione nel tempo, garantendo risultati professionali con una sola passata. Inoltre, i filtri ad alta efficienza trattenendo anche le particelle più piccole, contribuiscono a mantenere un ambiente pulito e salubre.

Rendi i tuoi materassi super puliti grazie al particolare aspirapolvere Cecotec Conga Rockstar 3000 Mattress. Prendilo per soli 44,90€.