PUBG New State: la società dichiara guerra agli "imbroglioni"

L'aggiornamento anti-cheat di PUBG New State sta iniziando ad essere distribuito su Android; l'update per la controparte su iOS sembra essere in arrivo. Krafton ha iniziato a lavorare per contrastare gli imbroglioni rilasciando un nuovo firmware anti-cheat per il nuovo battle royale.

Dopo il lancio di PUBG New State, molti giocatori hanno rapidamente iniziato a utilizzare app di terze parti non autorizzate per imbrogliare nel gioco. Proprio come ogni altro sparatutto, gli utenti sono stati frustrati dal vedere che il videogame era pieno di imbroglioni in meno di un mese dal lancio.

Krafton ha iniziato a lavorare per ridurre i casi di imbroglio rilasciando quindi un nuovo update del firmware anti-cheat per l'app in questione. L'aggiornamento è attualmente attivo su Android e verrà presto implementato per iOS.

Gli utenti Android devono scaricare il nuovo aggiornamento per poter giocare; coloro che scaricano questo software verranno premiati con 3 chicken medals, che potranno essere riscattate dalla sezione Mail del videogame.

An anti-cheat system update has been rolled out for Survivors with Android devices on November 22, 10:00 (UTC).

Check out the update details here: https://t.co/cJnSHcNzXX



*An update for iOS will be available soon. — PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) November 22, 2021

Non di meno, la società ha anche rilasciato una dichiarazione in cui spiega l'approccio ai crescenti casi di imbrogli in PUBG New State. Lo sviluppatore ha implementato misure avanzate per identificare programmi di terze parti non autorizzate in tempo reale. Cercherà anche potenziali scappatoie che potranno poi essere sfruttate per sviluppare programmi di terze parti ancora più avanzati per barare. Infine, Krafton lancerà ulteriori aggiornamenti la prossima settimana.

Simile ad altri giochi multiplayer, l'azienda dovrà cambiare il suo approccio anti-cheat nel tempo. Anche dopo essere stati banditi dal gioco, i giocatori di PUBG New State possono creare nuovi account e utilizzare metodi diversi per imbrogliare.

Mentre il team anti-cheat sta scoprendo un modo per rilevare e limitare queste app non autorizzate, gli sviluppatori e i venditori di questi strumenti continuano a trovare nuovi modi per aggirare i sistemi di sicurezza del software.