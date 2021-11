PUBG New State: 10 milioni di download in una settimana

PUBG New State supera i 10 milioni di download su Google Play Store entro una settimana dal lancio. Pochi giorni fa, l'11 novembre, il gioco è stato lanciato per dispositivi Android e iOS come un nuovo videogame battle royale ambientato nel futuro.

PUBG New State da record: numeri impressionanti sul Play Store

Il titolo è stato accolto molto bene, in quanto ha superato i 10 milioni di download su Google Play Store in un lasso di tempo molto breve. Questo non è sorprendente in quanto il gioco aveva oltre 55 milioni di pre-registrazioni prima della sua uscita. Ha anche conquistato il primo posto in oltre 165 paesi, tra cui Corea del Sud, Stati Uniti, Germania, India e Arabia Saudita, tra gli altri.

PUBG: New State è stato lanciato a livello globale in circa 200 paesi. L'editore del gioco Krafton non ha ancora annunciato il numero di download effettuati sull'App Store di Apple per iPhone e iPad.

Il videogame ha dovuto affrontare alcuni problemi post-lancio, tra cui arresti anomali del server e bricking degli smartphone. Tuttavia, gli sviluppatori sembrano aver affrontato e risolto questi bug con un paio di update. Diversi utenti avevano segnalato, nel giorno del debutto, schermate di caricamento che non rispondevano, impossibilità di partecipare ad una partita e altro ancora.

Krafton ha inserito diverse nuove funzionalità nel gioco per renderlo più attraente ed emozionante per gli amanti dei Battle Royale. Per cominciare, la trama è basata sull'anno 2051 e quindi i giocatori hanno accesso ad armi e veicoli futuristici.

All'inizio di quest'anno, la società aveva lanciato Battlegrounds Mobile India, disponibile esclusivamente per gli utenti indiani. Il gioco ha recentemente superato i 50 milioni di download nel paese prima di essere rilasciato su iOS. Da noi invece, questa particolare iterazione non è mai arrivata.