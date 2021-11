PUBG New State: disponibile per il download sul Play Store

PUBG New State è ora disponibile per il download per Android tramite Google Play Store. Siete curiosi di giocare al nuovo battle royale di Tencent Games?

PUBG New State: come funziona?

Il videogame PUBG: New State è stato annunciato un paio di mesi fa, ed è finalmente disponibile per il download tramite il Google Play Store per gli utenti di smartphone Android in India. Sebbene sia stato lanciato per Android, la versione iOS deve ancora essere rilasciata.

Il gioco può ora essere scaricato tramite il Google Play Store ma su Apple iOS Store è ancora elencato per la pre-registrazione. Ci aspettiamo che sia disponibile per gli utenti iOS anche più tardi nella giornata odierna.

Per quanto riguarda i requisiti, gli utenti Android avranno bisogno di un dispositivo con almeno 2 GB di RAM e versione Android 6 o successiva. Per gli utenti iOS, il requisito è avere un iPhone o iPad con iOS versione 13 o successiva. Per i terminali Google, la dimensione del gioco è di circa 1,4 GB mentre per i dispositivi Apple è di circa 1,5 GB.

Per coloro che non lo sapessero, PUBG: New State è un gioco battle royale sviluppato da PUBG Studios. Mentre il gioco BGMI è esclusivo dell'India, PUBG: New State è stato rilasciato a livello globale.

L'app è gratuita e presenta un'ambientazione moderna/urbana per il suo intenso gameplay in stile battle royale. Sembra che l'azienda stia riciclando risorse dal gioco PUBG Mobile originale, ma che abbia aggiunto un tocco futuristico con elementi di gioco nuovi come veicoli e armi provenienti da un mondo post apocalittico.

Krafton ha definito la sua creazione “uno dei giochi per dispositivi mobili più realistici e tecnologicamente avanzati fino ad oggi” e ha promesso “una pipeline forte e coerente di nuovi contenuti, supporto del servizio globale e misure anti-cheat” dopo il lancio del gioco.