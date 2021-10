PUBG New State: ecco quando arriverà (TRAILER)

PUBG: New State verrà lanciato a livello globale l'11 novembre; in queste ore è stato rilasciato un nuovo trailer che ci stuzzica ancor di più la fantasia e la curiosità.

PUBG New State arriverà l'11 novembre

Dopo molte speculazioni e un po' di attesa, l'ultimo comunicato stampa di PUBG: New State ha dato al gioco battle royale mobile una data di uscita: stiamo parlando del prossimo 11 novembre, praticamente poco meno di un mese ancora.

Il gioco promette di portare un'esperienza quasi da console sui cellulari mobili e sarà offerto in 17 lingue diverse. Sarà disponibile sia per iOS che per Android in più di 200 Paesi in quella data. Tuttavia, un test tecnico finale verrà eseguito dal 29 ottobre al 30 ottobre.

Sviluppato da PUBG Studios, il gioco sarà ambientato nell'anno 2051 e seguirà un tema futuristico e fantascientifico. È ambientato nello stesso universo di PUBG Mobile ma è un'evoluzione del videogame originale. La sua storia ruota attorno alla città fittizia di Troi in un mondo post-apocalittico in cui la società è crollata e divisa in fazioni. Questa città della Troi sarà la mappa principale del gioco e sarà affiancata da altre tre mappe, inclusa la classica Erangel, un punto fermo del franchise.

PUBG: New State sembra riciclare risorse dal primo capitolo ma presenta una svolta futuristica con elementi di gioco innovativi e originali, armi futuristiche e molto altro ancoral

Krafton ha definito la sua creazione “uno dei giochi per dispositivi mobili più realistici e tecnologicamente avanzati fino ad oggi” e ha promesso “una pipeline forte e coerente di nuovi contenuti, supporto del servizio globale e misure anti-cheat” dopo il lancio.

La società di giochi sudcoreana ha anche rivelato che comunicherà attivamente con i players per fornire servizi di gioco stabili. Ciò avverrà mediante la creazione di nove hub di servizi globali.

Sono state inoltre messe in atto ampie misure anti-cheat e Krafton vieterà l'uso di programmi, emulatori e persino tastiera e mouse non autorizzati. Ill feedback della community sarà esaminato attentamente e analizzato attraverso degli aggiornamenti in-game.