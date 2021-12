PUBG New State: come riscattare GRATUITAMENTE i nuovi premi

È appena stato rilasciato “il codice di riscatto” di PUBG New State: scopriamo insieme cos'è e e come ricevere i premi gratuiti all'interno del nuovo battle royale di Krafton.

PUBG New State: cosa c'è in regalo?

Krafton ha un regalo per gli amanti di PUBG New State. La società ha rilasciato un codice di riscatto/coupon che consentirà agli utenti l'accesso gratuito ai biglietti della cassa. Il codice è applicabile a tutti i giocatori come “segno di gratitudine per il loro continuo supporto“, afferma l'azienda.

Il nuovo videogame, lanciato in tutto il mondo il mese scorso, ha finora raccolto oltre 45 milioni di utenti su telefoni cellulari Android e iPhone. Il codice di riscatto rilasciato di recente, sarà valido fino al 6 gennaio 2022 e c'è una pagina web dedicata dove potete ottenerlo. Ecco tutti i dettagli:

Codice coupon/riscatta: WINTERCARNIVAL15 ;

; Ricompense: cassa del carnevale invernale;

Validità: 6 gennaio 2022 ;

; Idoneità: tutti gli utenti di PUBG New State.

Potete riscattare il codice tramite la pagina Web e premi verranno inviati al vostro account non appena applicherete il suddetto all'interno dell'applicazione.

Come utilizzarlo per vincere premi? Ecco una rapida guida passo passo su come ottenere i vostri regali:

Avviate il browser e visita il sito Web di PUBG New State;

Selezionate “Riscatta” dal menu in alto;

Ora inserite il codice coupon e il vostro ID account nel rispettivo campo;

Scegliere la spunta “Non sono un robot” e fate clic su “Riscatta”.

Questo è tutto! Se tutto sarà andato a buon fine, i premi verranno accreditati sul vostro profilo.