PUBG New State: arriva un UPDATE ricco di novità

Il prossimo grande aggiornamento prossimo al debutto di PUBG New State introdurrà tante nuove armi, diversi veicoli, opzioni di personalizzazione delle armi e molto altro ancora.

PUBG New State: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Krafton sta per lanciare un nuovo aggiornamento per PUBG New State, che introduce alcuni nuovi contenuti nel gioco. Sebbene questo non sia un major update, il gioco ottiene una nuova arma distruttiva, opzioni di personalizzazione per gli accessori, veicoli, pass per i sopravvissuti e altro ancora.

Questo potrebbe essere uno dei primi firmware relativi ai contenuti per il gioco poiché la maggior parte degli aggiornamenti di PUBG New State finora si è concentrata solo su correzioni di bug e ottimizzazione delle prestazioni.

Sfortunatamente, l'imminente software non introduce nuove modalità di gioco o eventi. Molto probabilmente il videogame riceverà qualche evento a tema natalizio nei prossimi giorni.

Gear up and get ready for an upcoming update on Dec. 9!

Drop in to learn more in the full patch notes: https://t.co/adukItHQ3a#pubgnewstate #newstatepatchnotes pic.twitter.com/UbzVJAG6Ew — PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) December 6, 2021

Krafton ha rivelato che il rollout OTA del nuovo PUBG New State inizierà il 9 dicembre 2021. I giocatori potranno scaricare il nuovo update tramite il Google Play Store per Android e l'App Store per iOS.

Il fucile L85A3

La nuova arma è il fucile d'assalto L85A3 che utilizza munizioni da 5,56 mm. Ha il danno più alto di tutti i fucili d'assalto presenti nel gioco, ma ha una bassa cadenza di fuoco. Può essere trovato sia in Troi che in Erangel.

Insieme a questo, l'M416 ottiene un lungo attacco a canna che aumenta il danno e il rinculo verticale, e SLR ottiene una canna da 5,56 mm per ottenere la precisione dei buff e riduce i danni rispetto alla canna da 7,62 mm.

Nuovi veicoli

Gli utenti otterranno il nuovo minibus elettrico a 6 posti Electron più resistente rispetto ad altri veicoli. Il veicolo si genererà in Troi e nel campo di addestramento. Si può trovare anche l'auto sportiva Mesta a 2 posti che funziona a benzina. Mesta sarà disponibile a Erangel, Troi e Training Ground.

Survivor Pass Vol. 2

PUBG New State's Survivor Pass Vol. 2 prende il via il 9 dicembre 2021. Il personaggio in primo piano di questo pass è Bella della fazione Dream Runners. I giocatori possono completare le missioni della storia per raccogliere tutti i costumi della protagonsita.

Insieme a quest novità, questo firmware introduce numerosi aggiornamenti sulla qualità del gaming e diverse correzioni di bug.