PUBG New State: oltre 1 milione di download in un solo giorno

PUBG New State registra oltre 1 milione di download in un solo giorno. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio record, anche se non è tutto “rose e fiori”.

PUBG New State: tutto bello, anche se ci sono molti bug

A solo un giorno dal suo lancio, PUBG: New State ha già raccolto ben 1 milione di download in tutto il mondo. Krafton aveva rilasciato il gioco ieri e sembra essere stato già un successo, nonostante soffra di molteplici bug.

Sebbene molti players non siano stati in grado di accedere all'account e alcuni non siano stati in grado di avviare completamente il gioco, il videogame è comunque riuscito a superare il traguardo del milione di download su Google Play Store. A partire da ora, New State è classificato come il numero 1 nelle Top Charts sull'app store iOS. Prima della sua uscita, il gioco aveva già raccolto ben 40 milioni di pre-registrazioni sia su Google Play che su Apple App Store. Quindi, non sorprende che il gioco sia già un successo.

Per chi non lo sapesse, il titolo New State fa parte del popolare franchise battle royal ma si basa su un'ambientazione più moderna. Ma mentre un milione di persone hanno già messo le mani sul gioco, bisogna dire che i feedback non sono stati tutti positivi.

In precedenza avevamo segnalato che molte persone hanno riscontrato diversi problemi all'app, con segnalazioni in merito alle disconnessioni dal server e ad un blocco del caricamento al 38%. Alcuni utenti non sono nemmeno riusciti ad avviare il gioco e, nello scenario peggiore, può capitare che il dispositivo blocchi il proprio smartphone.

Sebbene ciò potrebbe far stare lontani i giocatori dal gioco, Krafton ha riconosciuto questo problema e ha persino offerto un aggiornamento opzionale per risolvere alcuni di questi bug.

Al momento, questo update opzionale è disponibile solo su dispositivi Android e modifica le impostazioni dell'API grafica predefinita in OpenGL ES per i dispositivi che non supportano l'API Vulkan.

Inoltre, il firmware in question risolve anche gli arresti anomali del gioco che si verificavano su determinati dispositivi. La società ha anche risolto un problema per cui l'ottimizzazione del gioco subito dopo l'avvio causava l'arresto anomalo del gioco, offrendo anche alcune correzioni generali di lucidatura e stabilità.