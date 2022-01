PS5 venderà il doppio di Xbox Series X/S nel 2022, secondo un'analisi

Ampere Analysis, società di analisi e ricerca sul mercato, ha fornito le sue previsioni circa le vendite delle console per l'anno solare 2022. Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca, ha previsto che verranno vendute circa 18 milioni di PS5 nel 2022, contro le 9 di Xbox Series X/S. A vendere di più in generale sarà comunque Nintendo Switch, con 21 milioni di unità guidate dal modello OLED.

PS5 disponibili e record di vendite: lo scenario secondo Ampere Analysis

“Sembra che la disponibilità delle console PlayStation 5 e Xbox Series migliorerà lentamente nel corso dell'anno e la nostra aspettativa è che Sony possa superare Microsoft con un rapporto di 2:1“.

È quanto ha spiegato Harding-Rolls, il quale ha poi aggiunto come la console più venduta sul mercato in realtà sarà sempre Nintendo Switch, grazie all'alta domanda per il recente modello con display OLED.

Ovviamente si tratta di semplici previsioni e non è detto che il 2022, da questo punto di vista, andrà realmente così. Quello che sperano tutti ovviamente è che le disponibilità di PS5 e Xbox Series X/S migliorino con il passare dei mesi, con l'intento di avere una situazione di ritrovata normalità tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Sony ha annunciato che intende spedire oltre 22.6 milioni di PlayStation 5 durante l'anno fiscale che inizierà ad aprile 2022: sarebbe un record assoluto nella storia del marchio PlayStation.

Sorride anche Microsoft, che ha recentemente confermato come Xbox Series X e S siano le console più velocemente vendute nella storia di Xbox, nonostante i problemi di scorte che riguardano specialmente il modello da 499 euro.

Nintendo dal canto suo, anche se non è stato ancora ufficializzato, festeggerà presto il traguardo delle oltre 100 milioni di Nintendo Switch dal lancio avvenuto all'inizio del 2017. Una situazione dunque che sembra sorridere alle tre hardware house, in attesa di capire come si evolveranno le cose nei prossimi mesi.