PS5, OGGI il drop di GameStop: a che ora e link per l'acquisto

Il giorno che molti di voi avranno segnato di rosso sul calendario è finalmente arrivato. Oggi, 19 gennaio 2022, arriva un nuovo drop di PS5 da parte di GameStop: come preannunciato qualche giorno fa, la nota catena videoludica metterà a disposizione dei bundle di PlayStation 5 Digital durante la diretta della GameStopTV sul canale Twitch ufficiale.

Il link a cui collegarsi verrà fornito durante la trasmissione, che andrà in onda a partire dalle ore 16, ma non mancheremo di aggiornare l'articolo non appena sarà disponibile. Troverete il link di seguito.

Nuovo Drop di PS5 Digital da GameStop – Come acquistarla

La procedura è sempre la stessa. Nel corso della diretta della GameStopTV, il bot di Twitch personalizzato dal canale ufficiale della catena videoludica condividerà un link al quale collegarsi per mettersi in una sorta di coda virtuale.

A quel punto bisognerà aspettare e sperare: nel momento in cui arriverà il vostro turno, dovrete essere velocissimi per decidere se acquistare il bundle di PS5 che la compagnia metterà a disposizione. Da quello che sappiamo, non ci saranno PlayStation 5 “lisce” da poter comprare, quindi bisognerà “accontentarsi” dell'offerta proposta dalla società.

Ricordiamo che si tratta della PS5 Digital che ha un prezzo di listino di 399 euro: la differenza principale rispetto la versione tradizionale è l'assenza di un lettore disco, quindi in caso ricordatevi di non comprare giochi fisici per festeggiare l'avvenuto acquisto!

Cosa conterrà il bundle? Visto che, appunto, si tratta di una console interamente digitale aspettiamoci di trovarei magari un secondo DualSense e un paio di cuffie economiche. Ma queste sono informazioni che scopriremo solamente a partire dalle ore 16, quando partirà il nuovo attesissimo drop di PS5 Digital da parte di GameStop.

Non dimenticate di tornare qui per ulteriori dettagli e di seguire la diretta che andrà in onda su Twitch per cercare di mettervi in coda e fare il colpaccio!