PS5 torna DISPONIBILE da GameStop: come fare per acquistarla

Ci siamo! Era stato preannunciato lo scorso weekend e adesso GameStop ha confermato che oggi, 23 marzo 2022, ci sarà un nuovo drop di PS5 Standard Edition sul sito ufficiale.

L'appuntamento è ormai sempre il solito: la disponibilità delle console sarà attiva durante la diretta della GameStopTV che andrà in onda alle 16 sul canale Twitch ufficiale della catena. Il link per l'acquisto è disponibile di seguito, ma sarà attivo solo durante la puntata, solitamente intorno alle ore 17.

Link Drop Bundle PS5 Standard GameStop – 23 marzo 2022 (attivo dalle 17)

Drop PS5 di GameStop del 23 marzo 2022: cosa contiene e quanto costerà?

Purtroppo questa volta non sappiamo che tipo di bundle metterà a disposizione la catena. Ricordiamo che l'ultima volta era possibile acquistare una console PS5 standard insieme a un controller DualSense aggiuntivo, un paio di cuffie, Deathloop, Final Fantasy 7 Remake e Chivalry 2 ad un prezzo di 699,98€.

Immaginiamo che anche in questo caso si andrà per una soluzione del genere, presumibilmente con giochi diversi, per variare l'offerta rispetto l'ultima volta. Lo scopriremo comunque durante la puntata della GameStopTV che, lo ripetiamo, inizierà a partire dalle ore 16 sul canale Twitch della società. Il tema centrale sarà la versione next-gen di GTA 5 e nel corso della puntata, che dura all'incirca due ore, sarà attivo il link che permetterà di acquistare una PS5.

Precisiamo che non appena il link sarà attivo avrà inizio una sorta di lista di attesa virtuale da cui non dovrete uscire per nessun motivo, altrimenti perderete il “turno”. Come per le altre volte, dovrete attendere pazientemente, e poi il sito ufficiale di GameStop vi darà l'opportunità di comporre il bundle PS5 e provare così a portarvela finalmente a casa.

Vi auguriamo buona fortuna ricordando ancora una volta di seguire attentamente la diretta della GameStopTV a partire dalle ore 16 su Twitch. Lì avremo tutte le informazioni definitive su questo nuovo attesissimo drop di PS5.