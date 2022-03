PS5 disponibile OGGI da GameStop, drop per il Be Comics: link e ora

È arrivato finalmente il momento molto atteso dagli appassionati. La nota catena videoludica GameStop si prepara a rendere disponibili nuovi drop di PS5 a partire da oggi, venerdì 18 marzo 2022 e presumibilmente per tutto il weekend, fino a domenica 20 marzo.

L'occasione è infatti il Be Comics! di Padova, il Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, da cui la GameStopTV andrà in diretta su Twitch con una vera e propria maratona a partire dalle ore 10.30 di oggi. Durante la diretta, saranno fornite tutte le informazioni sui nuovi drop, quindi vi invitiamo a non perderla. Ricordatevi anche di tenere a portata di meno il seguente link per essere pronti ad acquistare la vostra PS5:

Nuovi Drop PS5 18-20 marzo 2022: cosa sarà possibile acquistare durante il Be Comics!

GameStop non è entrata nello specifico su che genere di offerta potremo aspettarci. La certezza è che ci saranno diversi drop di PlayStation 5 durante il weekend, quindi sarà bene restare sull'attenti per evitare di perdere l'occasione. Questo è il messaggio condiviso su Twitch:

“PS5 🎮 Ritornano i Drop di PlayStation 5! Quando? Per scoprirlo seguite la nostra maratona Twitch da !Becomics, dal 18 al 20 marzo, a partire dalle 10:30 del mattino, vi daremo importanti novità a riguardo ⚠️ NON abbiamo altre info, i messaggi che riguardano PS5 verranno cancellati e chi insiste verrà sospeso o bannato. Godetevi lo streaming ⚠️“.

Resta da capire se la strategia adottata sarà ancora una volta quella dei bundle o se vi sarà la possibilità di acquistare PS5 “liscia”, al suo prezzo standard di 499 euro. Non è da escludere che siano messi a disposizione anche delle unità del modello Digital, quindi sprovvisto di lettore blu-ray e venduto a 399 euro. Anche in quest'ultimo caso non è da escludere comunque la via dei bundle.

Insomma, restate sintonizzati per capire quando inizieranno ad essere messe a disposizione le PS5. L'attesa parte dalle 10.30: ovviamente aggiorneremo la pagina non appena avremo le prime novità.