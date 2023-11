PS5 Slim disponibile sul sito Unieuro: e la paghi in 3 RATE a tasso zero

La PS5 Slim, che altro non è il nuovo modello di PlayStation 5, è adesso disponibile per l’acquisto anche sul sito di Unieuro. Il prezzo consigliato è quello ufficiale: 549,99 euro, ma con la grande possibilità di suddividere il pagamento in tre comode rate a tasso zero scegliendo Klarna o PayPal al momento del checkout. Vista la novità andrà a ruba abbastanza in fretta, per cui ti consigliamo di affrettarti.

PS5 Slim su Unieuro: come pagarla a rate

Tutto molto semplice in realtà. Aggiungi la console al carrello, completa l’ordine e al momento di pagare scegli Klarna o PayPal. Sarai reindirizzato in una pagina in cui dovrai inserire alcuni semplici dati che ti daranno l’opportunità di suddividere l’importo in 3 comode rate da 183,30 euro ciascuna senza interessi. Un’occasione semplicemente strepitosa.

Il nuovo modello di PlayStation 5 si distingue dal precedente per una scocca più snella e leggera, includendo anche un SSD dalla capacità maggiore: 1TB contro 825GB. Per il resto, di fatto, non cambia niente: le modifiche sono puramente estetiche e, nel caso di interne, volte soltanto a migliorare la dissipazione del calore.

L’attuale PS5 andrà in disuso non appena si esauriranno le scorte rimaste, per questa ragione Sony non la chiama ufficialmente PS5 Slim, ma soltanto PlayStation 5. Chiaro però che si tratta di una denominazione non ufficiale che identifica bene le caratteristiche di questo modello.

Insomma, non perdiamo altro tempo: aggiungi la PS5 Slim al carrello Unieuro, scegli il pagamento a rate e fatti il regalo di Natale migliore possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.