PS5 Slim, data di uscita e caratteristiche sono state svelate?

Anche se PlayStation 5 continua ad essere sostanzialmente introvabile (ma puoi metterti in coda su Amazon per un invito), le indiscrezioni su una nuova PS5 Slim insistono nel sostenere che non siamo troppo lontani dal lancio della console e adesso abbiamo persino una possibile finestra di release.

Il sito TheLeak ha svelato infatti che Sony avrebbe intenzione di rendere disponibile la nuova versione della macchina nel corso del terzo trimestre 2023, a quasi tre anni dal lancio della console originale. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le nuove voci sono state raccolte e in parte confermate dal giornalista e insider Tom Henderson, una delle fonti più affidabili del settore.

PS5 Slim: data e caratteristiche, cosa aspettarsi?

PS5 Slim dovrebbe essere una semplice revisione estetica del design della console, che non vada a toccare dunque l’hardware interno come accadrebbe invece per PS5 Pro, cui lancio pare sia previsto entro la fine del 2024.

Comunque, in questo caso, come suggerisce il nome, ci troveremo davanti ad una PlayStation 5 più piccola e leggera rispetto la gigantesca e ingombrante macchina attuale. Non è da escludere che la compagnia giapponese possa aver rivisto gran parte della componentistica interna allo scopo di favorire una miglior dissipazione del calore e mantenere una certa silenziosità durante le sessioni di gioco più intense.

Tutto questo dovrebbe essere reso possibile dall’installazione di un processore più piccolo, che favorirà dunque una generale riduzione dello spazio richiesto dal resto delle componenti.

A leak from "theleak(dot)co" has suggested that a PS5 Slim will release in Q3 2023. I'm certain this is the PlayStation 5 I reported on previously as their production and release times line up perfectly with the production and sales numbers I have. https://t.co/2rzlDrjYAb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 7, 2022

Come detto, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma un aggiornamento della linea di PS5 per il 2023 è altamente probabile, specialmente se vengono mantenute le promesse che vogliono l’arrivo di un maggior numero di scorte per l’anno prossimo.

