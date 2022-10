PS5 Pro e nuova Xbox: dev-kit in vista, uscita nel 2023/2024?

Non è certo la prima volta che se ne parla e a farlo questa volta è Tez2, noto leaker di GTA che ha svelato in passato diverse anticipazioni sui progetti Rockstar Games, il quale afferma che i dev kit di PS5 Pro e di una nuova Xbox saranno presto consegnati agli sviluppatori.

In particolare, la fonte si riferisce a gran parte dei principali studi che producono titoli AAA, con alcuni di questi che avrebbero già ricevuto il loro kit di sviluppo per lavorare sulle nuove versioni di PlayStation 5 e Xbox Series X/S: prendono quota le chance che le vorrebbero pronte per il 2023/2024?

PS5 Pro e nuova Xbox: cosa sappiamo al momento?

Ricordiamo che parliamo delle cosiddette console mid-gen, ovverosia di macchine lanciate in mezzo alla generazione con una potenza superiore rispetto a quelle originali. Un trend che è iniziato con PlayStation 4 Pro e Xbox One X, arrivate rispettivamente tre e quattro anni dopo le originali.

È ancora presto per capire che genere di specifiche tecniche dovremo aspettarci da queste presunte PlayStation 5 Pro e Xbox Series X/S potenziate, ma è presumibile pensare che Sony e Microsoft punteranno su architetture GPU ulteriormente migliorate e basate su RDNA 3, che debutterà entro fine anno in ambiente PC.

C’è da sciogliere il nodo della disponibilità: come ben sappiamo, PS5 è ancora praticamente introvabile, anche se Sony sta lavorando per regalare un numero di scorte mai visto entro Natale. Xbox Series X e S stanno quasi risolvendo questi problemi, risultando sicuramente più facili da trovare, specialmente la piccola Series S.

Non è da escludere comunque che entrambe le compagnie possano spingere tutti gli sforzi produttivi sulle nuove versioni delle loro console, cercando di prevenire per tempo i problemi riscontrati con il lancio delle originali. È ancora presto, tuttavia, per giungere a conclusioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.