PS5 Slim: la console si trasforma in questo video YouTube

PlayStation 5 non è solo una console veramente introvabile, ma è anche caratterizzata da dimensioni generose. Prima di vedere una PS5 Slim sul mercato dovremo probabilmente attendere anni, specialmente se non viene prima risolta la crisi dei semiconduttori, ma intanto uno YouTuber prova a immaginare come sarebbe la console di casa Sony “snellita” del suo ingombrante peso.

Il canale DIY Perk ha in realtà fatto qualcosa di più: ha letteralmente realizzato la sua PS5 Slim. In questo video di circa 30 minuti ci spiega e ci fa vedere anche come ha fatto: il risultato finale è straordinario, dato che tutto l’hardware di PlayStation 5 viene letteralmente inserito all’interno di uno chassis spesso appena 2 cm. Impossibile? Guarda pure il filmato qui sopra per credere.

Come nasce la PS5 Slim amatoriale

L’unico modo per ridurre così nettamente le dimensioni di PS5 era quello di eliminare del tutto il sistema di raffreddamento sostituendolo con un’alternativa idrica costruita sul momento. Il trucco c’è: tutto viene poi collegato ad un grosso alimentatore esterno, che di certo non è poco ingombrante. Si tratta pur sempre di un progetto amatoriale, ma si premia comunque l’inventiva.

Una vera PS5 Slim sarebbe progettata per ridurre l’assorbimento di potenza complessivo della macchina, dando l’opportunità di ridurre i componenti destinati al raffreddamento. In attesa che diventi ufficiale, cosa che potrebbe richiedere ancora parecchio tempo, ci godiamo allora questo filmato, che sicuramente svolge alla perfezione il suo compito più importante: stupire.

