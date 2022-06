PS5 e Xbox Series X introvabili per tutto il 2022: l'allarme di Microsoft

Torna un po’ di pessimismo nel settore circa la carenza di scorte di due console molto ricercate come PS5 e Xbox Series X. A parlarne è stato Tim Stuart, CFO di Xbox, nel corso di una recente conferenza con gli investitori ospitata dalla società di servizi finanziari Baird.

Secondo Stuart, infatti, la situazione delle catene di approvvigionamento potrebbe rimanere complicata per tutto il 2022 e, naturalmente, anche sulle prossime festività natalizie. Una difficoltà amplificata in modo ulteriore dai recenti lockdown applicati in Cina per una nuova diffusione del Covid-19.

PS5 e Xbox Series X ancora introvabili: ecco perché

Il CFO di Xbox ha aggiunto che i produttori si trovano ad affrontare due problemi principali: la disponibilità limitata di componenti, che in ogni caso non intaccano più di tanto la produzione di una console come Xbox Series S, e margini elevati di pressione dei prezzi logistici.

L’industria dei videogiochi fa dunque fatica ad uscire da una situazione che dura ormai dal 2020. Il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, avvenuto più di un anno e mezzo fa, non ha mai superato la difficile fase iniziale: trovare le due console, ad oggi, è ancora molto complicato, specialmente per quanto riguarda il sistema Sony.

La compagnia giapponese è stata costretta a rivedere al ribasso le sue stime di vendita di PS5 per il prossimo anno fiscale, mentre anche Nintendo ha registrato un calo rispetto a quanto previsto per la sua Switch. L’unica tra le nuove console facilmente reperibile resta Xbox Series S, prodotta con componenti differenti e che non soffrono più di tanto la crisi internazionale.

