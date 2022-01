PS5 retrocompatibile con i giochi PS3: un bug fa ben sperare

PlayStation 5 permetterà presto di far girare anche i giochi PlayStation 3? È un rumor che ha iniziato a circolare da qualche settimana e che adesso torna in auge grazie alla scoperta di un bug che sembrerebbe suggerire l'arrivo di questa attesa feature su PS5. Si tratta forse di una leggera forzatura, ma ormai abbiamo imparato che in questo settore ogni piccolissimo indizio può costituire una prova.

Il bug che “conferma” la retrocompatibilità PS3 su PS5? Spieghiamo cos'è successo

La scorsa nottata, diversi utenti PlayStation Network hanno segnalato l'impossibilità di visualizzare i loro trofei relativi ai giochi PS4. Se tutto funzionava regolarmente per quanto riguarda i titoli PS5, lo stesso non poteva dirsi per la console di scorsa generazione, con progressi misteriosamente azzerati.

Il dettaglio interessante che accende la speranza circa le possibilità di vedere presto concretizzarsi la retrocompatibilità con PlayStation 3 è però un altro: alcuni di questi giochi sono stati temporaneamente rinominati come “PS3 Games“. Perché è importante? Perché di fatto ad oggi PS5 non permette di visualizzare o tantomeno eseguire giochi con etichetta “PS3”, quindi il bug è stato visto come un segnale che qualcosa effettivamente si stia muovendo e potrebbe essere annunciata presto.

Ovviamente, come si diceva in apertura, siamo di fronte quasi ad una forzatura pur di costruire una notizia: per dovere di cronaca però riportiamo l'avvenimento, anche perché quella della retrocompatibilità non è certo una voce isolata e potrebbe effettivamente arrivare presto su PlayStation 5. In ogni caso, nel giro di qualche ora Sony ha risolto il problema, inconsapevole forse di aver acceso le speranze per qualcosa che ancora deve essere ufficializzata.