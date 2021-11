PS5 Pro e Pro Slim da PAURA in questo concept (VIDEO)

Anche con la crisi dei chip semiconduttori, la PS5 di Sony è rimasta molto forte sul mercato durante lo scorso anno. Per ora, non sappiamo ancora quando (o se) le versioni PS5 Slim e PS5 Pro vedranno la luce del giorno, ma un designer ha immaginato come sarebbero questi dispositivi e il risultato è davvero incredibile.

PS5 Pro e Pro Slim: vi piacciono?

La mente dietro i concetti è l'artista Jermaine Smit. Ha ridisegnato entrambe le versioni della console con bordi arrotondati e più piccoli rispetto alla controparte originale. Nonostante la mancanza di una presa d'aria leggermente più grande – dopotutto, la versione Pro richiederà sicuramente di più dall'hardware – i modelli sono molto belli e ci danno già un'idea di come potrebbero apparire in futuro.

Alcune recenti indiscrezioni sulla presunta PS5 Pro dicono che potrebbe arrivare alla fine del 2023 e scommettere pesantemente sui giochi con risoluzione 8K. Inoltre, la speculazione presume anche che il dispositivo costerebbe tra $ 600 e $ 700, che è una quantità considerevole rispetto al modello originale.

La PlayStation 5 ha completato il suo primo anniversario, ma sembra ancora una console nuova di zecca. Il fatto è che solo pochi fortunati consumatori sono riusciti ad acquistarla. A causa della crisi in corso nel settore dei semiconduttori, Sony sta avendo seri problemi nel tentativo di spingere le unità nei negozi. Le console diventano disponibili per un breve periodo di tempo e si esauriscono rapidamente. Ci sono quantità limitate e gli scalper sono sempre pronti per acquistare più pezzi e rivenderli poi a cifre folli.

Secondo recenti rapporti, la situazione non si normalizzerà fino alla fine del 2022. Questo è il tempo stimato in cui l'industria vedrà un leggero sollievo nelle catene di approvvigionamento.