Lo youtuber Moore's Law Is Dead ha pubblicato un video rivelando l'intenzione di Sony di lanciare PS5 Pro entro la fine del 2023. Il leaker fa riferimento a fonti interne che considera attendibili, ma è giusto trattare le seguenti informazioni come semplici indescrizioni, in quanto impossibili da verificare al momento.

L'argomento principale del video è l'evento PlayStation 5 Showcase, in programma domani, 9 settembre 2021. Secondo MLID, durante la conferenza saranno presentati i trailer di gameplay di God of War Ragnarok, Gran Turismo e Stray, oltre ad un ulteriore approfondimento sul nuovo Call of Duty Vanguard. Potrebbe essere annunciato anche The Last of Us: Factions, ovvero la modalità multiplayer – venduta separatamente – di The Last of Us Parte 2.

Lo youtuber esclude la possibilità che Sony possa presentare la nuova console durante l'evento di domani, secondo le sue fonti la PS5 Pro non uscirà prima del 2023 o 2024, con un prezzo di listino tra i 600 e i 700 euro.

La versione Pro di PlayStation 5 punterà al gaming in 4K e 8K, affidandosi ad una nuova architettura RDNA con TDP oltre i 300W. Non mancherà il supporto al FidelityFX Super Resolution di AMD, una tecnologia che consentirà di ottimizzare la potenza di calcolo ed aumentare risoluzione e framerate.

Per conoscere nel dettaglio tutte le indiscrezioni diffuse dal canale Moore's Law Is Dead, vi invitiamo a guardare il video da oltre 22 minuti disponibile a questo indirizzo.

