PS5 Pro, alcune caratteristiche tecniche svelate da un brevetto?

Mentre ci si interroga sulle voci che vogliono Sony pronta addirittura ad alzare il prezzo di PlayStation 5 a causa della carenza di componenti, in rete si torna a parlare insistentemente di PS5 Pro, presunta versione potenziata della macchina che potrebbe uscire entro il 2024.

Questa volta l’informazione arriva da un brevetto depositato da Sony Interactive Entertainment lo scorso 21 luglio e riportato su Twitter dall’account “Zuby_Tech”. La proprietà intellettuale riguarda nello specifico un nuovo dev kit aggiornato di PS5, dal quale emergerebbero alcune informazioni.

PS5 Pro: nuovi indizi da un brevetto?

Nel dettaglio, si parla nello specifico di un nuovo pannello destinato a proteggere la console dal rumore elettromagnetico di cui soffrono i modelli già in commercio. In realtà, indizi che fanno pensare che si tratti di una PS5 Pro non ce ne sono, ma rientra tutto nel giro delle indiscrezioni che vogliono la nuova console pronta per il 2024.

Potrebbe trattarsi anche di una semplice revisione della macchina attualmente in commercio, da distribuire sul mercato in modo silente e senza annunci in pompa magna: una prassi piuttosto consolidata nel mercato dei videogiochi quando si tratta di piccole modifiche di questo genere.

In attesa di saperne di più, Sony continua a lavorare per ridurre i problemi di scorte di PS5. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per il prossimo Natale, periodo dell’anno in cui la domanda, già alta, sale ulteriormente, mentre continua ad aleggiare lo spettro di un clamoroso aumento di prezzo dagli attuali 499,00€.

