PS5 potrà leggere i giochi PS3, secondo un rumor

L'annuncio del nuovo PlayStation Plus ha confermato anche una brutta notizia: PS5 non è ancora in grado di leggere i giochi PS3. Infatti, se il taglio di abbonamento più alto permette di giocare ai titoli della terza console Sony, lo si potrà fare soltanto in streaming, esattamente come avviene oggi con PlayStation Now.

Ora, stando ad una indiscrezione lanciata dal giornalista e insider Jeff Grubb, pare che Sony stia comunque lavorando per superare questo limite e dare l'opportunità, in futuro, di eseguire i giochi PS3 su PS5 senza la necessità di ricorrere allo streaming. Esattamente come accadrà con i giochi PS1, PS2 e PSP a partire da giugno.

Giochi PS3 su PS5: come funziona e come, si spera, funzionerà

Ad oggi, PlayStation 5 permette di leggere regolarmente soltanto i giochi PS4. Da giugno, con il lancio del nuovo PlayStation Plus, il taglio di abbonamento “Premium” darà l'opportunità di giocare ai titoli PS1, PS2, PSP e PS3. Per quest'ultimi però si potrà farlo soltanto in streaming, mentre per le console più vecchie sarà possibile anche scaricarli in memoria.

Le cose però potrebbero cambiare in futuro ed estendere così la retrocompatibilità di PS5 anche alla vecchia PlayStation 3, rendendola di fatto veramente completa sotto ogni punto di vista, PS Vita a parte, ancora stranamente esclusa. Jeff Grubb scrive:

“Dato che ne ho parlato per tutta la settimana, ho cercato, ho chiesto…sembra che Sony stia lavorando all'emulazione PS3 su PS5. Vorrei che uscissero e ce lo dicessero. Che ci dicano di tenere a questo aspetto perché è ciò che mancava nell'annuncio di PlayStation Plus. A me sembrava che non gliene importasse niente, l'hanno semplicemente annunciato, gli hanno dato un nuovo nome e l'hanno venduto“

Il pensiero generale è che il maggior ostacolo per Sony sia l'architettura hardware complicata di Playstation 3 e del suo famigerato processore Cell. Tuttavia, diversi insider sostengono che è solo questione di buona volontà e la compagnia giapponese finora non si è mai mostrata interessata a investire milioni per cambiare le cose.

Jordan Middler di VGC rincara la dose:

“Le scuse su quanto tecnicamente difficile possa essere far funzionare i giochi PS3 in modo nativo su PS5 reggono sempre meno. Specialmente, man mano che escono nuovi emulatori nella scena PC in grado di farlo e che dispongono di un hardware meno performante di quello di una PlayStation 5.”

La sensazione però è che Sony abbia cambiato idea e novità interessanti potrebbero arrivare nella seconda metà dell'anno. Del resto, Microsoft ha fatto scuola, con la sua retrocompatibilità totale per le Xbox Series con tutte le generazioni precedenti Xbox. Una feature molto apprezzata dai giocatori e che di conseguenza è molto richiesta anche su PlayStation.