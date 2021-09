Dopo l'annuncio dell'aggiornamento gratuito da PS4 a PS5 per Horizon Forbidden West, Sony ha confermato che in futuro tutte le esclusive cross-gen potranno essere aggiornate alla versione PS5 pagando 10 euro.

Jim Ryan ha comunicato quanto segue tramite un post sul PlayStation Blog:

“Voglio anche confermare che in futuro, le esclusive first-party PlayStation cross-gen (in uscita su PS4 e PS5) – sia in versione fisica che digitale – offriranno la possibilità di un upgrade al costo di 10$. Questo vale per il prossimo God of War, per Gran Turismo 7 e per tutte le altre esclusive cross-gen per PS4 e PS5 pubblicate da Sony Interactive Entertainment.”