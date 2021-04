In totale, sono 7,8 milioni le unità di PlayStation 5 distribuite nel mondo da Sony. Indubbiamente, si tratta di una delle console più desiderate in assoluto e lo testimonia il fatto che sia ancora difficilissimo acquistarne una (puoi sempre affidarti alla nostra guida su come comprare PS5 in Italia, se lo desideri).

PS5: vendite da record per Sony

Lo ha confermato lo stesso colosso giapponese all’interno dell’ultimo report finanziario della compagnia, dedicato agli utili. Sono state in totale, come anticipato, 7,8 milioni le unità di PS5 spedite dal lancio. I dati sono aggiornati al 31 marzo.

Nello specifico, alle fine del 2020 erano 4,5 milioni: questo significa che nei primi tre mesi del 2021 ne sono state spedite 3,3 milioni di unità. Un quantitativo di console che non è sicuramente ancora sufficiente a placare la domanda degli utenti – sono moltissimi quelli che ancora desiderano, ma non hanno, la nuova console – ma ha portato benefici finanziari da record per Sony.

PlayStation 5 sta comunque portando risultati molto simili a quelli di PlayStation 4 al lancio. Infatti, al 31 marzo del 2014, erano 7,8 milioni le unità di PS4 distribuite nel mondo. Non c’era quindi da stupirsi dei risultati di PS5: l’hype era alle stelle già da parecchio e rimarrà tale per moltissimo tempo ancora.

