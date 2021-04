La classifica USA delle console più vendute di sempre nei primi 5 mesi di vita è dominata da PS5, ce lo rivela l’ultimo report della società americana NPD Group.

I primi dati raccolti nel 2021 testimoniano l’enorme successo ottenuto dalla nuova PlayStation 5 sul territorio statunitense, a distanza di pochi mesi dal debutto ufficiale la next gen di Sony ha scalzato la concorrenza sia in termini di console vendute che di guadagno economico complessivo. Ricordiamo che di recente Christopher Dring – giornalista del sito GameIndustry – ha fatto notare che in pochi mesi PS5 ha già venduto più unità rispetto a PS Vita, Wii U e Dreamcast, che vantano un ciclo di vita ben più ampio.

Una partenza entusiasmante per Sony, nonostante le enormi difficoltà produttive che – ancora oggi – non permettono alla società nipponica di garantire un’adeguata disponibilità di PS5. Una volta che l’offerta commerciale riuscirà ad essere al passo con l’elevata domanda di marcato, Sony potrebbe registrare vendite senza precedenti.

Il report di NPD cita anche Call Of Duty: Black Ops Cold War come titolo più venduto nel mese di marzo 2021. Di seguito la classifica aggiornata dei 10 videogiochi più venduti negli Stati Uniti:

Call of Duty: Black Ops Cold War Monster Hunter Rise Outriders Super Mario 3D World Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Assassin’s Creed Valhalla Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D All-Stars Minecraft

Videogames