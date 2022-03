PS5, il DualSense non funziona dopo l'ultimo aggiornamento?

Non sembra essere stato un aggiornamento particolarmente fortunato quello distribuito ieri 23 marzo 2022 da Sony per PS4 e PS5. Infatti, dopo i problemi riscontrati con il PSN, risolti solo molte ore dopo, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare strani malfunzionamenti con il DualSense, il controller della nuova console giapponese.

Basta dare un'occhiata al profilo Twitter di “Ask PlayStation UK“, che fornisce assistenza tecnica in tempo reale sulla piattaforma sociale, per scorgere i post fatti da diversi giocatori circa il DualSense, che non funzionerebbe più come dovrebbe.

PS5: problemi al DualSense dopo l'aggiornamento del 23 marzo 2022? La situazione

Prendiamo ad esempio il cinguettio di Jack Hampson:

“Dopo questo aggiornamento, non riesco più ad associare il mio DualSense. Ho riavviato la console in safe mode, aggiornato da USB, connesso il DualSense con il cavo. Ha funzionato per un paio di secondi, poi ha perso la connessione nuovamente e non sono riuscito a selezionare nulla. Resettare il DualSense dal retro non funziona, qualche suggerimento Sony?“.

L'unica risposta ufficiale da parte del profilo è abbastanza di routine:

“Ciao! Siamo spiacenti di sapere che stai riscontrando un po' di problemi con il controller DualSense. Dai un'occhiata al nostro servizio “Fix and Replace” per vedere come risolvere.“

Successivamente, al tweet di Hampson hanno risposto altre persone, lamentando lo stesso problema, apparentemente senza soluzione. Un utente afferma di aver risolto resettando tutto, come confermato poi da un altro giocatore.

La fortuna è che non sembra essere un problema generalizzato e al momento Hampson non ha fatto sapere se è poi riuscito a risolvere. Sony non si è pronunciata ufficialmente sulla questione, quindi potrebbe trattarsi di episodi isolati seppur sfortunati e frustranti per chi li subisce.

In ogni caso, se dovesse capitare anche a voi, pare che resettare il DualSense possa aiutare in tal senso, così che riprenda a comunicare correttamente con la vostra PS5.