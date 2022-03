PSN offline: down su PS4 e PS5 dopo l'ultimo aggiornamento

Il PSN è offline o perlomeno risultano diverse segnalazioni di down dopo l'ultimo aggiornamento arrivato oggi su PS4 e PS5. Come è possibile vedere dal grafico di downdetector.it, qui di seguito, le segnalazioni di interruzione nelle ultime 24 ore sono cresciute a dismisura a partire dalle ore 14 di oggi.

Aggiornamento ore 15:16 – Sony ha confermato la presenza di problemi per alcuni servizi sul sito ufficiale del PSN. Vi informeremo non appena ci saranno ulteriori dettagli.

Lo stesso pare si stia verificando anche in altri paesi, come il Regno Unito, in cui si parla in particolare dell'impossibilità di giocare online a titoli come FIFA 22, F1 2021, Gran Turismo 7, GTA 5, Call of Duty Warzone e altri ancora. Non ci sono per adesso comunicazioni ufficiali da parte di Sony.

PSN offline: down su PS4 e PS5 oggi 23 marzo 2022, la situazione

Le prime segnalazioni sono cominciate ad arrivare circa un'ora fa e sono cresciute di minuto in minuto. Il problema generale sembra essere lo stesso: il simbolo del PlayStation Plus nella dashboard di PS5 inizia a non comparire, un segnale che qualcosa effettivamente non stia andando nel verso giusto.

A quel punto basta provare a giocare online con qualsiasi titolo che si capisce come sia impossibile per il momento usufruire dei servizi multiplayer del PlayStation Network. Per adesso, i profili social ufficiali non hanno risposto alle numerose segnalazioni da parte degli utenti, ma ci aspettiamo che qualcosa si muoverà nelle prossime ore dato che sembra palesemente essere un problema generalizzato legato al PS Plus.

Aggiorneremo ulteriormente la notizia non appena avremo maggiori informazioni da parte di Sony. Se per caso non riuscite a giocare su PS4 e PS5 in questi momenti, insomma, non è un problema che dipende da voi.