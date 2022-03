PS5 e PS4: disponibile il nuovo aggiornamento di sistema, le novità

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha comunicato che sono disponibili i nuovi aggiornamenti di sistema per le console PS5 e PS4. Gli update sono già attivi per il download e si scaricheranno automaticamente non appena vi collegherete in rete con le console.

L'occasione è utile per la compagnia giapponese per anticipare alcune delle ulteriori novità in arrivo nei prossimi mesi, come il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile per PS5 su TV e monitor compatibili con lo standard HDMI 2.1.

PS5 e PS4: le novità dell'aggiornamento di marzo 2022

Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa porta l'aggiornamento di oggi 23 marzo 2022. Adesso è possibile creare o partecipare a party chiusi e aperti sulle console PS5 e PS4: sul sistema di ultima generazione è stato inoltre l'ottimizzata l'interfaccia utente della Game Base e delle schede dei Trofei e sono state aggiunte funzionalità di accessibilità come l'audio mono sulle cuffie.

Da domani, invece, verrà implementata in modo graduale la possibilità per gli utenti della PS App di creare o partecipare a party chiusi e aperti direttamente tramite l'applicazione per smartphone. In questo senso, è stata aggiornata l'interfaccia utente della Game Base per accedere in modo più semplice alle funzioni Amici, Party e Messaggistica, così da offrire un'esperienza d'uso che sia ancora più simile a quella di PS5.

Infine, come si diceva in apertura, viene confermato che la frequenza di aggiornamento variabile, meglio nota come VRR – Variable Refresh Rate, sarà disponibile su PS5 nei prossimi mesi. Per coloro che possiedono TV e monitor compatibili con lo standard HDMI 2.1, la tecnologia VRR sincronizzerà in maniera dinamica l'aggiornamento del display con l'uscita grafica delle console.

Questo permetterà di migliorare le prestazioni visive dei giochi per PlayStation 5, riducendo al minimo o eliminando del tutto eventuali artefatti visivi come frame pacing e screen tearing. L'azione di gioco risulterà più fluida, la grafica più nitida e ci sarà una importante riduzione dell'input lag. I giochi per PS5 già pubblicati saranno ottimizzati per funzionare con la VRR grazie ad appositi aggiornamenti.