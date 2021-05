Sul sito GameStop torna disponibile la nuova PlayStation 5 a partire dalle ore 15:30 di oggi, giovedì 13 maggio. Le scorte sono super limitate e soltanto i più rapidi riusciranno ad acquistare l’ambita console next gen di Sony, è necessaria anche una buona dose di fortuna.

Per offrire maggiori opportunità a propri clienti, GameStop ha scelto di consentire l'acquisto di una sola PS5 per utente, allestendo un sistema di coda virtuale davvero ingegnoso. Come già successo in occasione dei precedenti restock, per tentare l'acquisto è necessario essere registrati al sito e collegarsi a questo indirizzo, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila. Non resta altro da fare che attendere il proprio turno, ai più rapidi e fortunati verrà consentito di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento prima che le scorte si esauriscano.

Ricordiamo che la console next-gen di Sony è disponibile in due versioni, Standard Edition e Digital Edition. L’utente che non intende dotarsi di copie fisiche e preferisce la comodità del mondo digitale sarà indirizzato verso l’acquisto della PS5 Digital Edition, risparmiando ben 100€. Al contrario, il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition ha la possibilità di acquistare i giochi sotto forma di disco, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l’esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

