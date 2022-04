PS5 disponibile OGGI da GameStop: link, ora e come acquistarla

Ve lo avevamo anticipato con le nostre previsioni e così è stato: GameStop ha annunciato che oggi, 13 aprile 2022, ci sarà un nuovo drop di PS5 Standard Edition online sul sito ufficiale.

La procedura è quella che ormai conosciamo bene: durante la puntata odierna della GameStop TV, che andrà in onda a partire dalle ore 16 sul canale Twitch ufficiale, verranno messe a disposizione delle PS5 tramite un apposito bundle. Solitamente, si attiva il link seguente intorno alle ore 17:

Link Drop Bundle PS5 Standard GameStop – 13 aprile 2022 (attivo dalle 17)

Drop PS5 GameStop 13 aprile 2022: quanto costa, cosa include il bundle e come acquistarlo?

GameStop non ha comunicato in anticipo i contenuti del bundle, ma vi ricordiamo quello dell'ultimo drop, avvenuto lo scorso 30 marzo:

1 console PS5 Standard

1 DualSense Blue

1 Media Remote

1 Blu-Ray di Justice League

1 copia di Watch Dogs Legion

1 copia di Call of Duty Vanguard

1 copia di RIDE

Il tutto ad un prezzo di 699,98€. Scopriremo dunque domani quale sarà il bundle di questa settimana: come al solito, ci aspettiamo di vedere la console accompagnata da un paio di accessori e da 2 o 3 giochi più o meno recenti.

Per provare ad acquistare la PS5 non dovrete far altro che seguire in diretta la puntata della GameStopTV e mettervi in coda al link che sarà attivato, in genere, a partire dalle ore 17. Se sarete fortunati, la coda vi porterà direttamente alla pagina che vi darà modo di comporre il bundle indicato e procedere all'acquisto.

Potete pagare con carta e se sarete riusciti a ottenere una PS5, GameStop vi invierà una email di conferma per l'avvenuto acquisto. In caso contrario, verrete rimborsati immediatamente.

Dunque, altro giro, altra corsa e forse potrete passare la Pasqua con una nuova fiammante PS5. Vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento: oggi 13 aprile 2022 ore 16 sul canale Twitch di GameStop e sulla pagina di acquisto che viene solitamente attivata intorno alle 17.