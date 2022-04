PS5 disponibile da GameStop ad aprile 2022: le possibili date

Ormai è diventato ridondante affermarlo: PS5 è ancora introvabile. Esatto, a quasi un anno e mezzo dal lancio ufficiale, la console next-gen continua a soffrire di gravi problemi di scorte. La cattiva notizia è che, secondo le ultime indiscrezioni, lo shortage potrebbe perdurare per tutto il 2022. Solo con il 2023 potremmo assistere forse a una prima parvenza di normalità.

Quindi, prima che arrivi il giorno in cui potremo andare in negozio e trovare degli scaffali pieni di PlayStation 5 pronte da acquistare, possiamo solo sperare nei cosiddetti “drop” delle varie catene. GameStop, ovviamente, è una delle più attive in questo senso. Proviamo quindi a immaginare quando potrebbe tornare disponibile nel mese di aprile 2022.

Il primo obiettivo su cui puntare, come avviene ormai da qualche mese a questa parte, è quello della puntata del mercoledì della GameStopTV, che va in onda sul canale Twitch ufficiale della compagnia. In più di un'occasione, infatti, la diretta è stata un'occasione per mette a disposizione dei bundle di PlayStation 5.

L'ultimo è molto recente e risale al 30 marzo 2022: in quel caso pochi fortunati sono riusciti a portarsi a casa una PS5 con 6 prodotti diversi: DualSense Blue, Media Remote, Blu-Ray Justice League, Watch Dogs Legion, COD Vanguard e RIDE. Il tutto ad un prezzo di 699,98€, non economico certo, ma sicuramente efficace per avere finalmente la console Sony insieme a giochi e accessori comunque niente male.

Quindi, la puntata della GamestopTV si tiene come detto il mercoledì, perciò conviene tenere d'occhio le prossime date: 13 aprile, 20 aprile e 27 aprile. Non è detto che PS5 sarà effettivamente presente, tutto dipenderà dalla disponibilità della catena, ma per il momento è il modo più facile con cui acquistare una PlayStation 5 online da GameStop.

Se invece volete puntare sul classico negozio fisico la situazione si fa ancora più complicata: molti punti vendita non accettano infatti neanche una prenotazione “sulla fiducia”, per così dire, a testimonianza del fatto che non si sa davvero quando la console possa tornare disponibile. Il consiglio, banale, è comunque chiedere al vostro GameStop di fiducia: è possibile che riesca a farvi la cortesia di mettervi in coda. Poi bisognerà fare solo una cosa: attendere pazientemente.