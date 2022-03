PS5 oggi DISPONIBILE da GameStop: link e orario per l'acquisto

Eccoci qui ancora una volta! GameStop ha annunciato che oggi, 30 marzo 2022, ci sarà un nuovo drop di PS5 Standard Edition sul sito ufficiale.

Il modus operandi è sempre lo stesso: a partire dalle ore 16, durante la nuova puntata della GameStopTV sul canale Twitch ufficiale, la compagnia metterà a disposizione dei bundle con la console next-gen Sony. In genere, il link seguente viene attivato intorno alle 17.

Link Drop Bundle PS5 Standard GameStop – 30 marzo 2022 (attivo dalle 17)

Drop PS5 GameStop 30 marzo 2022: ci sarà un nuovo bundle e quanto costerà?

Anche in questo caso GameStop non ha comunicato cosa conterrà il bundle PS5, ma lo scopriremo durante la diretta. Ricordiamo che la scorsa settimana era possibile acquistare la PlayStation 5 insieme ad 1 DualSense Black, Media Remote, Blu-Ray Justice League, Chivalry 2, Tony Hawks Pro Skater 1&2, MXGP20 e uno tra FFVII Remake e Deathloop a 699,98€.

Presumibilmente il prezzo del bundle sarà sempre lo stesso, ma potranno cambiare gli accessori e i giochi dati in dotazione.

Non rimane dunque che aspettare la nuova puntata della GameStopTV, che andrà in onda a partire dalle ore 16 sul canale Twitch ufficiale del rivenditori, per scoprire tutti i dettagli di questo attesissimo drop.

Ricordiamo che vale la regola della lista di attesa: una volta che il link sarà attivo, sarete messi in una sorta di coda virtuale da cui non dovrete uscire per alcun motivo, altrimenti perderete il turno. Dopodiché, la pagina comprendente la PS5 comparirà magicamente dandovi la possibilità di comporre il bundle e concludere l'acquisto. L'ordine verrà confermato da GameStop stessa: se i soldi verranno prelevati dalla carta che avrete usato, vorrà dire che sarete stati tra i fortunati che saranno riusciti ad acquistare una PS5.

Come sempre in questi casi, vi auguriamo dunque una buona fortuna, ricordandovi ancora una volta i due link da tenere d'occhio: la pagina di acquisto e il canale Twitch di GameStop.