Girovagando per la rete, ci siamo imbattuti in una notizia molto particolare. Attenzione, amici gamers e amanti delle console di casa Sony. Se desiderate acquistare una PlayStation 5 nuova fiammante vi comunichiamo che questo è il vostro giorno fortunato. Grazie al canale Telegram di “PS5 Drop Italia“, abbiamo scoperto che il gioiello next-gen del produttore nipponico sarà disponibile oggi a partire dalle ore 15:30 su GameStopZing. Ci saranno diverse offerte ma pezzi limitati, come al solito. Vi invitiamo ad essere veloci, a salvarvi questo articolo per ricordarvi di collegarvi sul portale del noto store di videogames pochi minuti prima del “via”. In bocca al lupo. Piccola precisazione: osservando le immagini trapelate, sembra che le promo siano appannaggio dei soli possessori di tessera Level 3.

PS5: fate attenzione ai negozi dove acquistarla

Purtroppo il web è pieno di truffatori e di furfanti pronti a vendere “bidoni” al posto di prodotti o a speculare sui trend del momento. Su Ebay, ad esempio, ci sono tantissimi rivenditori che hanno posizionato la PS5 ad un prezzo semplicemente folle. Noi abbiamo preparato per voi una fantastica guida che vi aiuterà a tenere traccia degli unici siti e/o portali affidabili dove acquistare la console. Vi basterà cliccare qui.

Tornando alla promozione super-speciale di GameStopZing, notiamo che la PlayStation sarà venduta nella sua iterazione classica (con lettore Blu Ray 4K UltraHD annesso) a 499,98€.

Ci saranno anche due ulteriori promo speciale, sempre pensate per i soli possessori di tessera GameStopPlus di livello 3. La prima è un bundle speciale che prevede la console (fat) con un Funko Pop, Demon’s Soul, Spider Man Miles Morales e il nuovo titolo di Sackboy a 719,98€.

Se foste interessati ad un altro bundle esclusivo invece, segnaliamo che sarà possibile acquistare la console con due giochi (Spider Man Miles Morales e Demon’s Soul), un secondo DualSense, un cavo USB aggiuntivo e uno stand per la ricarica in simultanea dei due pad a soli 729,98€.

Cosa aspettate? State pronti e scaldate le dita. Oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato.

Sony

Videogames