PS5 disponibile da GameStop: possibili drop a marzo 2022?

Dopo un gennaio incoraggiante, febbraio non è esattamente un mese fortunato per coloro che aspettavano dei nuovi drop di PS5. Le “apparizioni” della console next-gen di casa Sony presso i principali retailer sono state piuttosto sporadiche e la speranza è che per marzo 2022 il trend possa invertirsi.

Nell'articolo di oggi, proviamo a capire quando la PlayStation 5 potrà tornare disponibile presso una catena come GameStop che, dopo un ottimo inizio, di recente non ha messo a disposizione nuove PS5. Sotto un certo punto di vista è una buona notizia, visto che questo aspetto potrebbe aprire la strada a nuove prossime disponibilità.

Il modus operandi di GameStop è stato per adesso piuttosto chiaro: associare il drop di nuove PS5 alle puntate ufficiali della GameStopTV, che va in onda su Twitch ogni mercoledì del mese, salvo cambiamenti particolari come accaduto a febbraio. Generalmente, in ogni caso, è la metà della settimana il giorno designato per lo show.

Suggeriamo di tenere d'occhio le seguenti date: 2 marzo, 9 marzo, 16 marzo, 23 marzo e 30 marzo 2022. Le ultime volte in cui PlayStation 5 è stata resa disponibile da GameStop ha coinciso con la seconda parte della puntata settimanale della GameStopTV, in genere intorno le ore 17.

Ora, finora la catena ha adottato la strategia dei bundle, ma dopo la recente multa, non è da escludere che possa addirittura decidere di vendere le console “lisce” al loro prezzo di listino o magari con dei bundle meno ricchi e dispendiosi.

Acquistare PS5 da Amazon o presso altre catene

Naturalmente, come ogni mese la speranza è riposta anche in altre catene e negozi online, a cominciare da Amazon, che continua a garantire una sorta di priorità agli abbonati Prime, almeno fino al 31 marzo 2022. Attenzione anche a MediaWorld e Unieuro, che potrebbero sorprenderci con drop PS5 improvvisi.

E poi da non sottovalutare nemmeno neanche altre catene come Trony, GameLife, Comet, Expert ed Euronics. Chissà che non sia una di queste a “regalarvi” la possibilità di acquistare finalmente una tanto desiderata PlayStation 5.

Buona fortuna!