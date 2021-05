La nuova PlayStation 5 torna in vendita sul sito GameStop a partire dalle ore 15:30 di oggi, mercoledì 19 maggio. Come al solito le scorte sono super limitate, soltanto i più rapidi avranno l'opportunità di aggiungere la console al carrello e procedere all'acquisto prima che PS5 vada nuovamente sold out.

Ricordiamo che GameStop a allestito un sistema di coda virtuale, che consente agli utenti di accedere a questo indirizzo e acquisire una priorità d'acquisto, in attesa che arrivi il proprio turno. Resta fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila.

Per tentare l'acquisto dallo store online di GameStop è necessario essere iscritti al sito, nonché titolari di una tessera di livello 1 o superiore.

La console next-gen di Sony è disponibile in due versioni, Standard Edition e Digital Edition. L’utente che non intende dotarsi di copie fisiche e preferisce la comodità del mondo digitale sarà indirizzato verso l’acquisto della PS5 Digital Edition, risparmiando ben 100€. Al contrario, il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition ha la possibilità di acquistare i giochi sotto forma di disco, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l’esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

Per chi non fosse riuscito ad acquistare una PlayStation 5 durante il restock di oggi, sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

