PS5, come comprarla da Sony: arriva la guida ufficiale!

Per combattere il fenomeno del bagarinaggio e della scarsa reperibilità della console, Sony ha annunciato di aver aperto le registrazioni per cercare di acquistare una PS5 direttamente dalla compagnia stessa. L'iniziativa è stata al momento annunciata solo negli Stati Uniti, Regno Uniti, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. E per l'Italia? C'è una speranza e vi spieghiamo perché.

PS5: come registrarsi per acquistare la console

Per tentare la fortuna, basta intanto procedere come segue:

Aprire il sito ufficiale per acquistare una PlayStation 5; Effettuare l'accesso con la propria email associata all'account PlayStation Network; Una volta fatta la registrazione dovrete solo attendere e sperare di ricevere una email in cui vi verrà comunicata la data, l'ora e le istruzioni per avere una finestra di tempo in cui comprare una PS5.

Naturalmente, a causa delle quantità limitate e dell'elevata domanda, sarà possibile acquistare soltanto una console PlayStation 5 per volta: si potrà scegliere ovviamente tra la versione tradizionale con lettore disco a 499 euro e modello totalmente digitale a 399 euro.

Ricordiamo che ricevere l'invito non vuol dire assicurarsi automaticamente una PS5, ma avere un periodo di tempo limitatissimo, che verrà indicato via email, in cui si riceverà un link per acquistare la macchina. Anche in quel caso, dunque, bisogna essere velocissimi.

Comprare PS5 da Sony è possibile anche in Italia?

Al momento, il nostro paese non figura tra quelli inseriti in direct.playstation.com, il sito web ufficiale che di fatto offre questa opportunità. Considerato tuttavia che fino allo scorso anno era limitata soltanto agli Stati Uniti e adesso si apre ad alcuni paesi europei lascia ben sperare circa la possibilità che arrivi in Italia presto in via ufficiale.

Tuttavia, c'è una postilla tra le FAQ che è molto interessante e riportiamo di seguito:

“Attualmente risiedo al di fuori dei paesi in cui è disponibile direct.playstation.com. Se invitato, posso comunque acquistare una console PlayStation 5, un disco di gioco o un accessorio? Se ricevi un invito, puoi effettuare un ordine purché il sito direct.playstation.com da cui stai ordinando consegnerà nel paese dell'indirizzo di consegna prescelto. Consulta le FAQ su consegna e monitoraggio su direct.playstation.com.”

Quindi, il nostro suggerimento è quello di fare comunque un tentativo e vedere se riuscite a farvela consegnare anche in Italia. Registrarsi è un procedimento veloce e soprattutto gratuito, magari un po' di fortuna potrà aiutarvi, in attesa che la cosa diventi del tutto ufficiale anche nel nostro paese.