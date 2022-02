PS5, come caricare screenshot e video sul proprio smartphone

Sony ha annunciato che è disponibile un aggiornamento che amplia le funzioni della PlayStation App, l'applicazione ufficiale per smartphone. Adesso infatti è possibile catturare automaticamente immagini e video dalla propria PS5, in modo da condividerle velocemente con i propri amici o sui principali canali social.

Si tratta di una novità molto attesa dagli appassionati PlayStation 5, che finora dovevano utilizzare metodi piuttosto contorti per condividere facilmente i propri screenshot. Adesso lo si può fare tranquillamente e più semplicemente con la PlayStation App ufficiale, che è disponibile ovviamente per smartphone iOS e Android.

Condividere screenshot e video da PS5 da PlayStation App – la guida completa

Se avete salvato delle immagini o dei video tramite il pulsante “Crea” del DualSense della vostra PlayStation 5 e volete condividerle online con i vostri amici, vi basta seguire questi passaggi:

Scaricate e installate l'applicazione PlayStation App per Android o iOS; Effettuate l'accesso con le vostre credenziali PlayStation Network, le stesse che utilizzate su PS5; Accendete la PlayStation 5 e aprite il menu “Impostazioni“; Qui selezionate la voce “Catture” e attivate l'opzione “Auto-Upload“ Aprite la PlayStation App dal cellulare e, nel menu “Catture”, troverete tutti i vostri screenshot e video.

Potete scaricare le immagini e filmati che troverete entro 14 giorni dal loro caricamento. Una volta scaricate ovviamente potrete farne quello che volete, anche condividerle su social network come Facebook, Twitter, Discord, Instagram e altri ancora.

La funzione è in via di rollout quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile. In caso, riprovate tra qualche giorno per vedere se avete già ricevuto l'aggiornamento che vi permetterà di utilizzare questa utile e richiesta funzionalità.

