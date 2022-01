PS5, arriva una nuova interessante funzione per clip e screenshot

Come stanno segnalando diversi utenti in rete, pare che Sony abbia iniziato la distribuzione di una nuova funzione di sistema per il software di PS5. Pare infatti che da adesso sarà possibile impostare di default l'upload automatico di clip e screenshot catturati con il pulsante “Share” nell'app ufficiale PlayStation.

PS5, come funziona il caricamento automatico di foto e video sull'applicazione PlayStation

Finora non è possibile infatti fare qualcosa del genere: ogni screenshot o video che viene registrato su PS5 può essere caricato soltanto in modo manuale prima di essere condiviso con altri utenti tramite l'app PlayStation. Adesso, stando a quanto riportano alcuni utenti su Reddit e Twitter, pare che adesso la console dia la possibilità di farlo automaticamente ogni volta che si cattura qualcosa.

Per scoprire se anche voi avete ricevuto l'aggiornamento vi basta aprire la Galleria Multimediale di PlayStation 5: a quel punto, dovreste ricevere un messaggio che vi informa della possibilità di attivare questa feature.

Dal messaggio si apprende che dopo aver catturato uno screenshot o una clip video della durata massima di 3 minuti verrà automaticamente caricato su app PlayStation, dove rimarrà per 14 giorni. L'utente sarà ovviamente libero di utilizzare foto e filmati nella maniera che preferiscono e condividerle poi sui social media.

Il caricamento automatico delle acquisizioni è una delle feature più richieste tra gli utenti PS5, considerato che su Xbox è possibile farlo da diversi anni con la rispettiva app per smartphone e tablet. Adesso, pare che la cosa stia arrivando anche su PlayStation 5: questione di qualche giorno e tutti dovremmo essere in grado di attivarla.