GameStop ci da appuntamento alle ore 15:30 di oggi, giovedì 17 giugno, per un nuovo restock di PS5. Per partecipare alla coda virtuale e tentare di accaparrarsi la tanto ambita console next-gen, occorre essere registrati al sito e accedere attraverso questo indirizzo.

Il noto negozio di videogiochi gestisce la vendita di PlayStation 5 attraverso un sistema di coda virtuale, una volta connessi al sito è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità acquisita e ripartire dal fondo della fila.

La nuova console Sony è disponibile in due versioni: Standar Edition e Digital Edition. Quest'ultima è perfetta per chi intende affidarsi esclusivamente alla vandita di giochi in digitale, risparmiando ben 100€ sull'acquisto della console, mentre la PS5 Standard Edition è dotata di lettore ottico e consente di inserire i dischi, chi preferisce acquistare i titoli in copia fisica dovra dotarsi di questa versione. Inoltre la nuova PS5 è retro-compatibile, i giochi PS4 possono essere riprodotti senza alcun problema.

Ricordiamo inoltre che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di PS5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Vi invitiamo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming.

