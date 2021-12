Guadagna 200 euro con la tua PS4 grazie a GameStop

Molti possessori di una PlayStation 4 sono già passati o vorrebbero acquistare una PlayStation 5, sua legittima erede. Ecco perché GameStop ha lanciato una fantastica iniziativa valida solo fino al 17 dicembre. Ogni utente in possesso di una PS4 potrà guadagnare fino a 200 euro grazie a questa ghiotta promozione. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come accedere a questa imperdibile occasione.

Grazie a GameStop puoi guadagnare fino a 200 euro con la tua PS4

Come poter beneficiare di questa incredibile promozione? Semplicemente recandoti in negozio con la tua PS4. In questo modo potrai ottenere fino a 200 euro in contanti dalla valutazione della tua console. La cosa davvero interessante è che GameStop non chiederà a nessuno di utilizzare questa rendita, derivante dalla vendita diretta della console, in un acquisto in quello o in altri punti vendita. L'utente beneficiario potrà così decidere di utilizzare quel denaro come meglio crede.

Sono esattamente tre le valutazioni proposte da GameStop. Se siete in possesso di una PS4 Fat potrete ricevere 150 euro in contanti. Identica cosa se la vostra console è una PS4 Slim. Avrete quindi in cambio sempre 150 euro. Differente invece sarà la valutazione se in negozio porterete una PS4 Pro. In questo caso allora avrete diritto a un rimborso di 200 euro.

A pensarci bene questa è un'ottima valutazione del vostro usato. Un'occasione davvero unica e imperdibile. Occorre però portare la propria console nel negozio GameStop più vicino entro e non oltre il 17 dicembre, termine ultimo della promozione. Quindi, se avete già acquistato una PlayStation 5, questo sarà un ottimo modo per evitare che la vostra PS4 prenda inutilmente polvere. Magari potete destinare la rendita all'acquisto di un nuovo gioco tra quelli in offerta sul PlayStation Store in occasione delle Offerte di fine anno. Altrimenti, se ancora non siete passati alla Next-Gen allora potrete iniziare a mettere da parte qualcosa per il vostro futuro acquisto, non appena sarà disponibile alla vendita.

Ricordiamo che tutti i dettagli, le restrizioni e relative limitazioni li troverete direttamente in cassa da GameStop.