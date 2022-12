PS VR2 con Horizon Call of The Mountain: prenota adesso il bundle su Amazon

Amazon offre adesso l’opportunità di prenotare il bundle che include un visore PlayStation VR2 (PS VR2) con una copia di Horizon Call of The Mountain, lo spin-off di Horizon Forbidden West sviluppato esclusivamente per la VR.

Il bundle è disponibile al prezzo di listino di 649,99 euro. Tutto quello che devi fare è cliccare sul pulsante “Richiedi invito” in modo da ricevere alla tua email, nei prossimi giorni, il link per procedere al preordine. La consegna, con spedizione Prime, è garantita entro il D1 fissato per il 22 febbraio 2023.

Ricordiamo inoltre che è ancora possibile richiedere un invito per la prenotazione del PlayStation VR2 “liscio” senza bundle o offerte di sorta, cui prezzo di listino è di 599,99 euro.

PS VR2 con Horizon Call of The Mountain: scopri la realtà virtuale di PlayStation 5

Se sei un fortunato possessore di PlayStation 5, e se non lo sei puoi sempre sfruttare le possibilità offerte anche da eBay, non puoi ignorare le potenzialità promesse dal visore di ultima generazione.

L’accessorio dedicato ad un pubblico disposto a non scendere a compromessi, neanche dal punto di vista del prezzo, dispone di una tecnologia all’avanguardia per darci un’esperienza di Realtà Virtuale ad altissima qualità anche su console.

Tra le funzionalità innovative è impossibile non citare feature come feedback, tracciamento oculare, audio 3D e grilletti adattivi e feedback aptico dei controller inclusi nella confezione. Impressionante il formato video in HD da 4000 x 2040 pixel, per un livello di dettaglio che promette di essere pazzesco.

Richiedi quindi il tuo invito per prenotare il bundle che comprende PS VR2 e Horizon Call of The Mountain: sarai subito pronto per giocare qualcosa che sia stata appositamente progettata per il visore. Niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.