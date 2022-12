PS5 disponibile ADESSO: consegna prima di Natale, fai presto

Per il Natale 2022 si sta ripetendo l’incredibile corsa alla ricerca di una PS5. Niente da fare: neanche quest’anno è possibile trovarla facilmente, ma è necessario affidarsi a bundle e ad autentici colpi di fortuna in modo da avere la possibilità di portasela a casa in tempo per le feste.

Una possibilità che è tornata su eBay: il bundle che include PS5 con FIFA 23 è disponibile adesso per l’acquisto. Il prezzo, come avrai notato, è superiore rispetto a quello consigliato: una situazione dovuta alla evidente carenza di scorte che coinvolge la console.

Se sei disposto a tutto pur di averla però adesso hai la tua occasione: il venditore è estremamente affidabile, con professionalità certificata, e ti assicura la consegna già la prossima settimana. Prima, insomma, di Natale.

PS5 disponibile per Natale: acquistala adesso e fatti questo fantastico regalo

Inutile dire che anche a questo prezzo il bundle andrà a ruba molto facilmente, per cui ti consigliamo di sbrigarti. Al suo interno troverai una PlayStation 5 Standard con lettore disco blu-ray, una copia di FIFA 23, un controller DualSense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione.

La spedizione avviene con corriere espresso GLS entro 48 ore lavorative dall’elaborazione dell’ordine. Per qualsiasi problema, hai sempre la garanzia cliente eBay a tua disposizione, che ti assicura il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.