Prova 100 giochi gratis per PC, incluso Assassin's Creed, con Ubisoft+

Se sei interessato a Ubisoft+, ma non hai mai avuto l'opportunità di provarlo, adesso puoi farlo: iscrivendoti al servizio in abbonamento potrai provare più di 100 giochi gratis per PC del publisher francese.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale del servizio e scegliere uno dei due piani di abbonamento. Una volta fatto potrai accedere all'immenso catalogo della piattaforma, che include nuovi giochi al lancio, edizioni Premium (con DLC e Season Pass) e in generale più di 100 titoli da provare.

Ubisoft+, quali giochi gratis posso giocare?

Praticamente tutti i più grandi successi di Ubisoft sono inclusi nell'abbonamento, comprese le ultimissime uscite. Potrai quindi accedere gratuitamente ad Assassin's Creed Valhalla e ai suoi DLC, a Rainbow Six Extraction per non dimenticare Riders Republic, Far Cry 6 con i DLC, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e tutti gli episodi di saghe come Assassin's Creed, Far Cry, The Settlers, Ghost Recon, Rainbow Six, South Park, Heroes of Might and Magic, Monopoly, Child of Light, Rayman, Anno, Splinter Cell e molti altro ancora.

Una volta superati i 7 giorni di prova gratuita, pagherai 14,99€ al mese oppure 17,99€ al mese per il piano che include anche l'abbonamento in Cloud Gaming tramite Google Stadia. Per non pagare, ti basta disdire l'abbonamento prima dello scadere dei sette giorni in qualsiasi momento: naturalmente, in quel caso non avrai più accesso ai giochi che avevi scaricato, a meno che tu non decida di acquistarli separatamente.

Ad ogni modo, resta un'ottima occasione per provare quello che è il Game Pass di Ubisoft e che ti permette di accedere, senza costi aggiuntivi e per sette giorni, ad oltre 100 giochi gratis per PC. Ricordiamo che il servizio nei prossimi mesi arriverà anche su Xbox, ma non sono ancora noti costi e modalità. In molti sognano una integrazione proprio con il Game Pass, esattamente come accade con EA Play.