Proteggiti dalla truffa phishing quando chiedi un prestito personale

Se stai per chiedere un prestito personale o ha fatto richiesta recentemente devi prestare molta attenzione alla nuova truffa phishing che potrebbe colpirti. I cybercriminali spesso riescono a intromettersi nella pratica che l’utente sta effettuando su un qualsiasi portale di fornitore di credito e spostarlo su una pagina fraudolenta.

Il procedimento è tanto semplice quanto insidioso. Una volta attivata la pratica per la richiesta di denaro il cliente potrebbe ricevere una mail nella sua casella di posta elettronica con l’invito di accelerare il processo di approvazione collegando il proprio conto corrente con una società di controllo del credito.

Il link contenuto nella mail indirizza la vittima su una pagina web clone che chiede quale sia la banca del richiedente. Qui entra in gioco la truffa phishing sul prestito personale. Una volta comunicato il nome del proprio istituto di credito davanti alla vittima si apre una pagina di accesso identica a quella della sua Home Banking.

Questo per i cybercriminali è molto facile grazie a un nuovo tool phishing che costa poco e, con funzionalità di intelligenza artificiale, è in grado di riprodurre fedelmente qualsiasi sito internet ufficiale. Inserendo le credenziali di accesso risulterà sempre errore. Nel frattempo i cybercriminali sono riusciti a ottenerle grazie a un software keylogger collegato alla pagina clonata.

Prestito personale? Come difendersi dalla truffa phishing

Come puoi difenderti dalla truffa phishing che entra in azione quando chiedi un prestito personale? Prima di tutto è importantissimo evitare di cliccare su link contenuti in email di dubbia provenienza. Se il nome del contatto corrisponde alla società con la quale hai in corso una pratica di finanziamento verifica l’indirizzo email per esteso, verificando che il dominio sia quello ufficiale.

Inoltre, è sempre importantissimo non fornire i propri dati personali e le proprie credenziali di accesso a conto corrente e altri servizi sensibili online quando non si è certi di che pagina web abbiamo di fronte. Nel dubbio, meglio contattare tramite i canali ufficiali l’azienda che dovrebbe approvarci il prestito personale.