Un tool phishing permette ai criminali di clonare qualsiasi sito web

Gli esperti di sicurezza informatica hanno scoperto un tool phishing che permette ai cybercriminali di clonare facilmente siti web. La situazione è particolarmente preoccupante perché questo significa che qualsiasi truffatore è in grado di imitare la pagina di accesso della tua banca e così rubare in qualsiasi momento le tue credenziali per rubare i tuoi risparmi.

Si tratta di uno strumento perfetto per realizzare e diffondere attacchi di phishing con email e siti internet che assomigliano a quelli di enti, forze dell’ordine, banche, e-commerce e tanto altro ancora. L’aspetto più preoccupante è che si tratta di un tool che consente anche ai criminali che non hanno particolari conoscenze nel settore di realizzare facilmente le loro truffe.

Il tool phishing incriminato è darcula-suite 3.0, la nuova versione che permette ai criminali di clonare qualsiasi brand, logo e marchio nel mondo. Con la versione precedente, nota già dal 2024, questo non era possibile perché ai truffatori era consentito solo l’utilizzo di kit pre-costituiti. Invece, adesso possono realizzare attacchi phishing con un singolo clic. Una notizia decisamente preoccupante.

Massima attenzione contro il phishing

Un attacco phishing è rappresentato da una email che imita logo e grafica di aziende, enti, banche, forze dell’ordine o altro di famoso e conosciuto dalla maggior parte degli utenti. All’interno un link rimanda a una pagina fake che è l’esatto clone di quella ufficiale. Solitamente è richiesto all’utente l’inserimento di informazioni sensibili, dati personali, credenziali e altro per realizzare furto di identità e denaro.

Il consiglio da parte di tutti gli esperti è quello di non cliccare mai su link contenuti in email. La maggior parte delle volte si tratta di pericolose truffe di phishing. Inoltre, è importantissimo non fornire mai i propri dati personali e le proprie informazioni di pagamento prima di aver la certezza di essere in comunicazione con i contatti ufficiali del mittente che dice di essere.