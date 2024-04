Proteggiti dai pericoli del terzo millennio con NordVPN in SUPER SCONTO (-69%)

NordVPN è tornato in offerta ad un prezzo sensazionale: sul piano di 2 anni puoi avere infatti il 69% di sconto e ricevere anche 3 mesi aggiuntivi gratis. Un affare che non puoi farti scappare sia per sfruttare la VPN per le sue funzioni più convenzionali, come la possibilità di navigare in modo totalmente anonimo o di superare i blocchi regionali, sia per essere totalmente protetto dai pericoli del terzo millennio.

NordVPN: scopri come può proteggerti

NordVPN sfrutta una crittografia di nuova generazione con uno standard A-256 all’avanguardia allo scopo di mantenere i tuoi dati online al sicuro, anche quando ti connetti a Wi-Fi pubblici. Molto importante in questo senso è anche la funzione Threat Protection per darti un livello di sicurezza superiore, scansionando i download alla ricerca di malware, bloccando i tracker e nascondendo le pubblicità.

A proposito di privacy, la piattaforma ti assicura che non raccoglie né memorizza le tue informazioni private, come la larghezza di banda utilizzata, i log di traffico, gli indirizzi IP o i dati di navigazione.

Per il resto hai quelle che abbiamo chiamato all’inizio funzioni convenzionali: navighi in anonimato, superi i blocchi regionali delle piattaforme streaming e puoi contare su velocità di connessione altissime perfette per guardare i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni, ovunque tu sia.

Approfitta dunque del ritorno di questa grande offerte per proteggerti dai pericoli online: 2 anni di NordVPN sono tuoi con il 69% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis.